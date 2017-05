Desafio Social Internacional leva o hóquei de volta a Deodoro

Mais de 8 meses depois do fim das Olimpíadas Rio 2016, o Centro Olímpico de Hóquei em Deodoro, na zona oeste carioca, voltou a ver a bolinha rolando. Até então sem utilização para o esporte, o complexo recebeu na última quinta-feira (4) o Desafio Social Brasil x Argentina, organizado em uma parceria do Projeto Deodoro Esporte, do professor argentino Eduardo Righi, Universidade Castelo Branco e Exército Brasileiro. Participaram da competição o Clube Charitos, campeão da Liga Social da província argentina de Neuquén e os colégios Percepção, Triângulo, Colégio de Aplicação Paulo Gissoni, Escola Municipal Rosa da Fonseca, Sistema Elite de Ensino e Universidade Castelo Branco.

Os jogos começaram na terça-feira (3), com o time adulto do Charitos enfrentando na quadra da Universidade Castelo Branco a equipe do CAP Paulo Gissoni, que atuou no sub-18. As argentinas também enfrentaram as meninas do Colégio Triângulo e venceram as duas partidas (4×3 e 4×2). Já contra a forte equipe da Universidade Castelo Branco, que conta com atletas jogando o Campeonato Brasileiro feminino, as argentinas não tiveram chance e perderam por 9 x 1, primeira vitória de uma equipe feminina brasileira contra uma argentina.

O troco veio no campo olímpico na quinta-feira. Depois de uma manhã cheia de jogos, as hermanas derrotaram na decisão o time da Universidade Castelo Branco por 3 x 1, conquistando o título do Desafio Social. O Hóquei Brasil teve o prazer de participar da entrega das medalhas nesse momento histórico. Mais que partidas, o evento mostrou que está começando uma nova etapa de utilização do legado olímpico para o hóquei e que a parceria com o Exército pode render muitos frutos para o esporte.

A presidente da Liga Social de Neuquén, Gloria Manriquez, agradeceu a boa recepção das equipes do Rio de Janeiro e garantiu uma nova visita em dezembro das seleções masculinas e femininas argentinas da Liga Social, aproveitando ainda para convidar as brasileiras para o Campeonato Pan-Americano de Ligas Sociais em 2018, com sede na Argentina e participação confirmada das seleções do México, Chile, Colômbia, Haiti, Honduras e Argentina.