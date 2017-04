Chapa Muda Hóquei divulga comunicado sobre as Eleições na CBHG

A Chapa Muda Hóquei divulgou em seu site um comunicado sobre as eleições para a presidência da CBHG, no último dia 28. Entre as surpresas, uma tentativa de frustrada da FHERJ, presidida por Carlos Diaz, de impugnar a chapa. Veja o texto na íntegra:

A Chapa 2 – Muda Hóquei, em virtude dos ocorridos na Assembleia Geral Ordinária da CBHG realizada hoje (28/03/2017) que tratou (dentre outros assuntos) as eleições para os cargos estatutários da entidade, vem a público tecer alguns comentários, com o objetivo de esclarecer a todos seus apoiadores, seu posicionamento e elucidar os próximos passos a serem tomados.

Nosso corpo jurídico esteve muito bem representado na assembleia, o que foi determinante para que a Chapa 2 pudesse manter sua candidatura, pois essa sofreu uma tentativa de impugnação por parte da FHERJ, a qual foi retirada conforme o andamento da assembleia.

Não obstante, ressaltamos que os trâmites relacionados à mediação, administração e condução da assembleia foram feitos de uma maneira que, na opinião de nosso corpo jurídico, trouxeram interpretações diferentes para questões com o mesmo grau de semelhança, os quais ocasionaram os seguintes fatos:

– Manutenção do direito de voto da FHEPR, mesmo tendo em vista o teor do pedido de impugnação impetrado pela FHESC, as graves recentes denúncias divulgadas na mídia e outros fatores trazidos à discussão;

– Impugnação do voto de dois dos clubes que apoiavam nossa chapa (Macau Esporte Clube e Carioca Hóquei Clube), não tendo sido aceitos os documentos para fundamentar seus direitos a voto.

Assim, para fins de votação das chapas foram computados os seguintes votos:

Chapa 1 – 20 pontos (FHERJ, FHERS e FHEPR, com 6 pontos cada, além de Rio Hockey e Londrina, com 1 ponto cada)

Chapa 2 – 18 pontos (FHESC e FHESP, com 6 pontos cada, além de Germânia, Grêmio Interlagos, Província, Desterro, Florianópolis e Comissão de Atletas, com 1 ponto cada)

O Movimento Muda Hóquei informa que seu corpo jurídico está providenciando as medidas cabíveis, que serão divulgadas tão logo haja novidades.

Aproveitamos esta nota oficial para agradecer a maciça campanha de apoio a nossa chapa, a qual resultou em expressivos números como a adesão de:

Cerca de 95% de atletas (daqueles que foram considerados pela Comissão de Atletas);

70% dos clubes (daqueles que participaram do último Campeonato Brasileiro);

100% de apoio dos outros clubes que não participaram do último Campeonato Brasileiro;

Apoio da maior parte dos atletas das seleções brasileiras feminina e masculina;

Apoio da maioria dos técnicos e técnicas dos clubes, atletas de base e professores.

O Movimento Muda Hóquei está apenas no começo de sua empreitada. Já conseguimos nosso principal objetivo, que é unir a comunidade do Hóquei em busca de um único objetivo – melhorar nosso esporte – seja qual for a cor da camisa que o atleta represente.

Contamos com o contínuo apoio de todos sempre respeitando valores como Respeito, Integração, Diálogo e Transparência.

Julião, Tonico, Nath, Lua, Pacheco, Leka, Soraya e Marafoni ♡

#MudaHóquei