Federação Paranaense pode ser impedida de votar nas eleições da CBHG

A Federação Catarinense de Hóquei (FHESC) divulgou um longo documento neste domingo com acusações graves contra a Federação Paranaense de Hóquei (FHEPR), pedindo a impugnação ao direito de voto da entidade nas eleições presidenciais da CBHG nesta terça-feira (28). De acordo com a FHESC, no Paraná não houve campeonato estadual válido (condição para voto), não há súmulas do suposto torneio e o Londrina Hockey Club não existiria civilmente, além de não ser filiado. Leia abaixo o documento na íntegra:

Compartilhe isso: Compartilhar

Facebook

Curtir isso: Curtir Carregando... Relacionado