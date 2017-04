A 5 dias das eleições, CBHG divulga regimento e diz que ainda pode mudar regras

No último dia 23 (quinta-feira) o presidente da CBHG, Sydnei Rocha, assinou um “Regimento Eleitoral” para as eleições para a presidência da entidade, no próximo dia 28. Chama atenção a proximidade com que o documento foi apresentado, dada a importância do assunto. A entidade nunca tinha divulgado tal documento em eleições anteriores. De acordo com Sydnei, as regras ainda podem mudar a qualquer momento, como diz o texto no artigo 7º: “Quaisquer alterações ou aditivos dos termos previstos neste Regimento Eleitoral poderão ser editadas através de termo de alteração deste Regimento, a ser comunicado a todos os participante (sic) do pleito”. Leia o regimento na íntegra:

