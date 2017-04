26 atletas da seleção brasileira masculina divulgaram uma declaração em que dizem não pactuar com supostos atos fraudulentos e ilícitos dentro da CBHG, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Alguns atletas da seleção não assinaram a declaração. O grupo ainda declara apoio à chapa MUDA HÓQUEI nas eleições marcadas para o dia 28 de março, que podem acabar com 14 anos do mesmo grupo no poder da entidade. Leia o comunicado na íntegra:

Compartilhe isso: Compartilhar

Facebook

Curtir isso: Curtir Carregando... Relacionado