Comissão faz consulta a atletas sobre Eleição

A Comissão de Atletas da CBHG, composta atualmente apenas pelos atletas Matheus Borges e Dayanny Miranda, enviou comunicado aos clubes em relação às eleições para a Presidência no próximo dia 28. Eles dizem que ainda não sabem se a Comissão terá direito a voto, devido ao fato de a mesma estar reduzida a apenas dois atletas, depois que três deixaram a Comissão (Thiago de Mattos, André Pires e Igor Almeida). Eles afirmam ainda que até hoje não conseguiram formular um regimento interno por vários motivos.

Matheus e Dayanny dizem que após conversarem muito decidiram enviar e-mail para os clubes, para que estes respondam com o nome e o voto de cada atleta federado, individualmente, e não apenas o voto do clube. O prazo pedido pela Comissão de Atletas é até o dia 26 de março. Eles vão contabilizar os votos, e a chapa com mais votos receberá o voto da Comissão caso essa possa votar na Assembleia do dia 28. Lembrando: o voto é individual, de cada atleta, não do clube. Procure seu clube e participe com seu voto.