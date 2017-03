Júlio Neves e Bruno Patrício vão disputar a presidência da CBHG

Depois de muita expectativa e a 11 dias da eleição, a CBHG divulgou as chapas concorrentes à presidência da entidade. Estão na disputa pelo cargo Júlio Neves, atual diretor-geral da Federação Pan-Americana de Hóquei (PAHF) e Bruno Patrício, gerente-geral da CBHG. A chapa tem perfis diferentes: na Chapa 1, da situação, além de Bruno são ligados ao hóquei o candidato a vice-presidente, Frederico Rubinato, o Fredão, e os candidatos ao Conselho Fiscal Junio Miguel e Roberto Lopes. Fredão é ex-atleta da seleção brasileira e do Rio Hóquei, Junio atleta do Deodoro e Roberto do Rio Hóquei. Os demais candidatos ao Conselho Fiscal não são do hóquei sobre grama.

Na Chapa 2, da oposição e denominada Muda Hóquei, o candidato à vice-presidência é Antonio Buzatto, o Tonico, manager do Germânia. O Conselho Fiscal tem atletas bem conhecidos no hóquei nacional, representando três estados e quase todos com passagem pela Seleção Brasileira. São eles: Thiago Pacheco (Seleção e Desterro), Alessandra Flores – Leka (Seleção e Florianópolis), Leonardo Marafoni (Seleção, Florianópolis e Deodoro), Luis Felipe Réus – Lua (Seleção e Florianópolis), Nathália Marques (Seleção e Carioca) e Soraya Mercez (Macau).

As eleições acontecem no próximo dia 28 (terça-feira), às 10h30, na sede da CBHG no centro do Rio de Janeiro.

Veja as chapas completas:

Chapa 1:

Presidente: Bruno Patricio Oliveira da Silva

Vice-Presidente: Frederico Carneiro Garcez Rubinato

Conselheiro Fiscal Efetivo: Roberto Lopes de Almeida

Conselheiro Fiscal Efetivo: Herbert Nunes Rodrigues

Conselheiro Fiscal Efetivo: Junio Miguel da Silva

Conselheiro Fiscal Suplente: Angela Regina Ferreira

Conselheiro Fiscal Suplente: Eduardo Sales de Azeredo

Conselheiro Fiscal Suplente: Ronir de Mello Nascimento

Chapa 2 (Muda Hóquei):

Presidente: Júlio Fagundes Neves

Vice-Presidente: Antônio Carlos Buzatto

Conselheiro Fiscal Efetivo: Thiago da Veiga Pacheco

Conselheiro Fiscal Efetivo: Nathália Marques dos Santos

Conselheiro Fiscal Efetivo: Alessandra Lopes Flores

Conselheiro Fiscal Suplente: Leonardo Lopes Marafoni

Conselheiro Fiscal Suplente: Luís Felipe Reus

Conselheiro Fiscal Suplente: Soraya Mercez Seles Felipe