Divulgação de chapas fica com o presidente da CBHG

Em resposta a e-mail enviado pela reportagem do Hóquei Brasil, o gerente-geral da CBHG, Bruno Patrício, disse que o assunto ELEIÇÕES não está sendo conduzido por ele, mas diretamente pela presidência da confederação. Ele informou ainda que a pergunta sobre a composição das chapas já foi encaminhada para o presidente. A 13 dias das eleições, a comunidade do hóquei aguarda a divulgação dos nomes por Sydnei Rocha. Ainda não foi anunciado se ele vai concorrer a mais um mandato. Sydnei está no poder desde que a entidade foi criada.

