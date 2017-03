Cadê as chapas concorrentes à presidência da CBHG?

Terminou no último dia 8 (quarta-feira) o prazo para que a CBHG recebesse as chapas inscritas para concorrer à presidência da confederação no dia 28 de março. Mas após uma semana a entidade ainda não divulgou as chapas concorrentes, como também não fez no último pleito. Mais uma vez cobramos a divulgação dos nomes que vão concorrer, mas ainda não recebemos resposta da CBHG. O Hóquei Brasil entende que, visando a transparência do processo e a título de informação para os clubes e federações, é fundamental que todos saibam quem são os candidatos ao pleito. O HB vai insistir em uma resposta oficial por parte da entidade, mas iremos divulgar os nomes que constam nas chapas assim que tivermos conhecimento.

