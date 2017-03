Centro de Hóquei de Deodoro, ainda sem liberação para o hóquei, é usado pelo futebol americano

A equipe de futebol americano Fluminense Guerreiros treinou no último domingo (12) um dos campos do Centro de Hóquei de Deodoro, usado nas Olimpíadas de 2016. A equipe treinou pela primeira vez no local, em preparação para a Liga Nacional, depois de uma parceria entre a Escola de Educação Física do Exército e o clube.

Após o replantio do gramado do estádio das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, os treinos vão passar a ser realizados nas instalações do clube, que estuda a criação de uma escolinha de futebol americano. Vale lembrar que os campos ainda não foram liberados para a prática de hóquei sobre grama, apesar no número significativo de praticantes na região. Nós estamos tentando contato com o Exército e a CBHG para saber os motivos.

