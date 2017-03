Vêm aí as eleições para a presidência da CBHG

Dia 28 de março, terça-feira, 10h30 da manhã. Guarde bem essa data. Representantes de federações e clubes vão se reunir na sede da CBHG no Rio de Janeiro para escolher o novo presidente da entidade. A CBHG ainda não apresentou oficialmente um candidato, que pode ser o atual presidente, Sydnei Rocha, dependendo da interpretação das novas regras sobre a sucessão em confederações esportivas. Sydnei está no poder desde 2004, desde que a confederação foi criada. Há especulações de que caso ele não concorra, o cabeça da chapa, para ocupar o lugar de Sydnei, seja o atual gerente-geral da entidade, Bruno Patrício. A oposição deve lançar uma chapa para concorrer na disputa desse ano.

Poderão votar as federações estaduais que estejam de acordo com o estatuto da CBHG, clubes filiados que tenham participado do campeonato brasileiro adulto, masculino ou feminino, do ano anterior, e que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, e o atleta eleito pela Comissão de Atletas. A CBHG fica na Rua Buenos Aires, nº 93, sala 1211, no centro do Rio de Janeiro. Na mesma eleição vão ser escolhidos o novo vice-presidente, e os integrantes do Conselho Fiscal.