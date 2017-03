Sorriso é do Germânia

O zagueiro Ricardo Prado “Sorriso“, tetracampeão brasileiro pelo Florianópolis e com passagem pela seleção brasileira, é o novo reforço do Germânia para a temporada 2017. Aos 29 anos e morando em Niterói (RJ) desde 2014, o atleta traz bastante experiência para o novo clube, que acabou de conquistar o heptacampeonato brasileiro e vai em busca do 8º título no ano que vem.

O Hóquei Brasil conversou com o jogador, que apontou três motivos principais para a mudança: “Fui muito bem acolhido pelo time, vou ter a possibilidade de treinar em um campo oficial e não fazia sentido treinar com uma equipe e jogar por outra”. Sorriso diz ainda que a saída do Florianópolis foi tranquila: “Conversei com o técnico Fernando Valdés, que apoiou a decisão e me desejou o melhor. Meus companheiros de clube também deram muito suporte, até brincaram me pedindo para ficar, mas entenderam.”, finaliza Sorriso. Depois da conquista nacional, o time carioca só retoma os treinamentos em 2017.