7 x Germânia

Supercampeão nas primeiras edições do Campeonato Brasileiro, o Germania amargava um incômodo jejum desde 2009. Depois de uma bela campanha nas fases anteriores, restava o confronto final contra o rival Rio Hockey no Centro de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro. E a finalíssima teve contornos épicos, como uma decisão deveria ser. O zagueiro Pedro Fortes abriu o placar para o Germânia, mas Joaco Lopez virou o placar para o time alviverde. Coube ao craque argentino Willy Schickendantz deixar tudo igual no placar e levar o jogo para a disputa de shootouts. O goleiro Victor Franco brilhou e defendeu todas as cobranças. O gol decisivo saiu num pênalti sofrido por Felipe, que foi convertido por Giovanni, batedor oficial de pênaltis do Germânia. Formado no Projeto Deodoro, o primeiro a usar o campo oficial depois do Pan 2007, Gio passou uma temporada jogando em Córdoba, na Argentina, e hoje é um dos destaques da equipe carioca. Andy perdeu na sequência e aí começou a festa no Fundão, com os atletas e a comissão técnica do Germania comemorando muito o sétimo título brasileiro.

Nas premiações individuais, a equipe da Gávea teve ainda o atacante argentino Guillermo Schickendantz como artilheiro do campeonato, com 18 gols em 7 jogos. Lucas Paixão, do Florianópolis, foi escolhido o melhor jogador da competição. O melhor goleiro foi Taffa, do Carioca.

A medalha de bronze – e o direito de pedir a Bolsa Atleta – ficou com o Florianópolis. A equipe catarinense venceu o Macau na disputa de shootouts, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal. Com o equilíbrio no campeonato, a decisão do 5º lugar entre Desterro e Cariocaa também foi para os shootouts. Depois de estar vencendo por 3 x 1, os galáticos cederam o empate no fim do jogo. Os dois goleiros foram muito bem, mas a vitória acabou com o time catarinense.

O 7º lugar ficou com o Interlagos, que levou a melhor sobre o Província em um jogo tenso. A equipe paulistana venceu por 3 x 0, com dois gols do carioca Magrinho e um de Frans. A 9ª posição ficou com o Deodoro, que teve a pior campanha na fase de classificação.