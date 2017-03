Velha rivalidade em campo na final do Brasileirão

Eles treinaram anos na mesma quadra, no bairro carioca da Gávea. Amigos fora de quadra, quando a bolinha rolava a rivalidade é que dava o tom nos confrontos entre o Rio Hockey e o Germânia. Capitaneado historicamente pelo chileno Cláudio Cuevas, o RH recentemente passou a ser comandado pelo técnico da seleção brasileira, Cláudio Rocha. Vieram atletas que defenderam a seleção na Olimpíada, como Joaco López (ex-Carioca e Germânia) e Bruno Mendonça (ex-Deodoro e Carioca). O Germânia é um dos clubes mais tradicionais do país, com seis títulos nacionais e uma grande história no hóquei brasileiro. Recentemente passou a trazer atletas argentinos para reforçar a equipe, com destaque esse ano para Guillermo “Willy” Schickendantz, atacante com mais de 40 jogos pela seleção argentina.

Os velhos amigos e rivais entram em campo neste domingo às 16:15 para decidir quem fica com o título brasileiro. O Germânia, vindo de um bronze no ano passado, persegue o título que não conquista desde 2009. O Rio Hockey, 5º colocado em 2015, disputa a primeira final de brasileiro em sua história. No jogo pela primeira fase, o Germânia venceu por 3 x 1, com gols de Rapha Aguiar, Diego e Willy. E agora, quem será que leva a melhor?

E vai ter muita emoção também na disputa pela medalha de bronze, que além de um lugar no pódio garante um apoio financeiro importante em 2017: a Bolsa Atleta, oferecida pelo Ministério dos Esportes. Macau e Florianópolis jogam às 14h. A disputa pelo 5º lugar vai ter um duelo de ex-campeões. Desterro – que levou o Brasileirão em 2008 – contra o tricampeão Carioca. Valendo pelo 7º lugar vamos ter o duelo entre Interlagos x Província.