O Brasileirão é paulistano, meu!

Meninas do Macau comemoram título inédito

O Macau fez história neste domingo no Centro de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro, ao conquistar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro feminino. O título inédito veio na vitória sobre o Desterro (pentacampeão brasileiro) na disputa de shoot-outs pelo placar de 3 x 1. Na comemoração, a equipe paulistana homenageou com uma faixa o ex-presidente da FHESP Antônio Sousa, o o Toninho, que morreu em setembro.

Interlagos com a medalha de bronze do Brasileirão feminino

Outra conquista muito importante para São Paulo foi a medalha de bronze para as meninas do Interlagos, que estrearam em competições nacionais, treinadas pelo holandês Max Spanjer. Tendo como destaques Bibiana, Vicky Fontana e a goleira Vicky Hevia, o time esse ano ainda ganhou o reforço de quatro atletas do projeto Deodoro Hóquei, do Rio de Janeiro: Alice, Thayná, Tati e Thaís. Na disputa pelo 3º lugar neste domingo, elas seguraram o empate em 0 x 0 com a forte equipe do Florianópolis e a decisão foi para os shoot-outs. O Interlagos fez 4 x 1, com grande atuação da goleira Giselda, e comemorou muito a medalha, além do direito de receber a Bolsa Atleta em 2017.

Desterro com a medalha de prata no Brasileirão

Nas premiações individuais, a argentina Soledad (Macau) foi escolhida a melhor jogadora do campeonato. A artilheira foi outra hermana: Delfina Granatto, do Londrina, com 10 gols. A melhor goleira foi Bella Martins, do Macau.

Em relação ao nome “Campeonato Brasileiro de Hockey5” nas medalhas, a CBHG informou que houve um erro por parte da empresa fornecedora e não havia tempo para fazer a alteração sem comprometer a premiação neste domingo.