Noite de sentimentos diferentes em Deodoro

Primeiro, a alegria. Não faltou vibração para celebrar um momento histórico: o primeiro gol brasileiro na história das Olimpíadas. E coube a Stéphane Smith, um dos destaques da equipe, a honra de ser o primeiro brasileiro a marcar nos Jogos, com pouco mais de 3 minutos de jogo, numa jogada de short corner. A equipe comandada por Cláudio Rocha segurou a pressão britânica até os 8 minutos, quando Adam Dixon deixou tudo igual no placar. Barry Middleton colocou a Grã-Bretanha em vantagem no fim do 1º quarto. Ashley Jackson marcou o terceiro gol aos 26`. 10 minutos depois, Harry Martin fez o quarto.

Precisando de um bom saldo de gols para brigar por uma das quatro vagas nas quartas-de-final, os britânicos tiraram o goleiro e colocaram mais um jogador de linha em campo a cerca de 10 minutos do fim da partida. E a tática deu certo, com o placar fechando em 9 x 1. A torcida compareceu em bom número ao Centro Olímpico de Hóquei e jogador mais celebrado nas arquibancadas foi Patrick, que ganhou o apelido de “Safadão” por causa do coque no cabelo, parecido com o do cantor cearense.

A seleção brasileira agora tem três derrotas em três jogos, com 28 gols sofridos e um a favor. A equipe volta a campo hoje às 19h30, contra a Nova Zelândia, quinta colocada no grupo A. Os britânicos jogam às 20h30 contra a Austrália. Veja como está a classificação do masculino: