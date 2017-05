Macau é tricampeão brasileiro indoor

Depois de levantarem a taça em 2011 e 2014, os paulistas do Macau conquistaram no último fim de semana em Porto Alegre o terceiro título brasileiro indoor. A conquista veio com a vitória de 3 x 1 sobre o Desterro na decisão, com gols de Gui Ramos, Caio e Ricardo “Pagode”. Bryan descontou para os catarinenses. O time teve ainda o melhor jogador do torneio: Ricardo “Pagode”. A medalha de bronze ficou com o Germânia, que derrotou o bicampeão Florianópolis por 5 x 4. O time catarinense teve o artilheiro do campeonato, Fábio Daux, com 17 gols. A 5ª posição ficou com os gaúchos do Província, que fizeram 3 x 0 sobre o Interlagos. O Rio Hockey, do Rio de Janeiro, ficou com a 7ª posição na tabela.

