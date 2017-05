FHESP divulga tabela do Paulistão de 11

A Federação Paulista de Hóquei (FHESP) divulgou a tabela do campeonato estadual de 11, que vai ser disputado nos dias 3 e 24 de julho no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP). No masculino são três equipes: Interlagos, Macau e São José (que fez uma parceria com o Atlântica e vai ter atletas do time de SBC). No feminino, Interlagos e Macau vão disputar o título. Veja as tabelas completas:

