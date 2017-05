Hóquei em evento no Colégio Santa Mônica

O Colégio Santa Mônica, com grande tradição esportiva em competições escolares no Rio de Janeiro, organizou na cidade de São Gonçalo o Intersam, um grande festival com diversas modalidades olímpicas e presença maciça de alunos, pais e professores da rede de escolas. O hóquei fez parte, com coordenação do treinador argentino Eduardo Righi. Foram 4 times no feminino e 4 no masculino, com os atletas se preparando para estrear esse ano no Intercolegial, maior torneio estudantil do país. O evento contou ainda com a presença do medalhista olímpico do judô Rogério Sampaio e teve apresentações musicais e de dança.

