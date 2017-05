Javier Rubin deixa assessoria da CBHG

O argentino Javier Rubin não é mais assessor de imprensa da CBHG. Ele estava no cargo desde maio de 2015 e não recebia remuneração na função. Natural de Buenos Aires e vivendo há 20 anos no Brasil, Javier foi jogador do CUQ (Círculo Universitário de Quilmes) e campeão argentino em 1992 e 3º colocado na Copa del Rey na Espanha. Na área de comunicação tem experiência de 15 anos e foi diretor geral e proprietário da agência Master Mídia, sediada em Niterói. Quem assume a assessoria de imprensa é o gerente-geral da CBHG, Bruno Patrício.

