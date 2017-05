Vem aí a Liga Paulista de Hóquei 5

Começa esse ano um sonho antigo da comunidade do hóquei no país: um torneio regional regular durante o ano, aumentando o número de jogos na temporada. Por iniciativa da Federação de Hóquei de São Paulo (FHESP), está surgindo a LIGA PAULISTA DE HÓQUEI 5. O campeonato vai ser disputado durante todo o ano, com mandos de campo de cada equipe (definidos por sorteio), fazendo os clubes ficar ativos e se mantendo competitivos durante toda o ano.

O torneio acontecerá em 10 rodadas: 5 no 1º semestre (03/04, 23/04, 22/05, 29/05 e 12/06) e outras 5 rodadas no 2º semestre (datas a definir). A fórmula de disputa será em pontos corridos na primeira fase, com partidas de ida e volta. Ao final desta fase, os confrontos semifinais serão definidos pela ordem de classificação das equipes (1º x 4º, 2º x 3º), além da disputa de 5º lugar (5º x 6º).

Cada equipe poderá inscrever até 12 atletas e a taxa de inscrição, por equipe, será de R$ 360,00. Uma reunião para definir detalhes e esclarecer dúvidas está marcada para o dia de 4 de março na sede da FHESP.