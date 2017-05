Atlântica começa treinos em Santo André, SP

O Atlântica, clube do ABC Paulista, começou neste sábado (5) os treinos de hóquei na cidade de Santo André. A atividade contou com atletas do time que disputaram o Campeonato Paulista masculino de Hóquei 5 e novos praticantes. Os treinos acontecem no campo sintético do Parque Celso Daniel. As aulas são grátis, de 11h às 14h aos sábados e domingos e de 20h às 22h nas quartas-feiras. O endereço é Av. Dom Pedro II, 940 – Jardim.

Compartilhe isso: Compartilhar

Facebook

Curtir isso: Curtir Carregando... Relacionado